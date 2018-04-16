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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области столкнулись «пятерка» и «шестерка»: трое погибших

Авария произошла в Панинском районе.

Источник: Комсомольская правда

За 15 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 ДТП, больше половины из них — в столице Черноземья. В четырех авариях есть пострадавшие.

Страшная авария произошла днем в воскресенье в Панинском районе. Около 14.10 на 274-м километре автодороги Курск-Саратов столкнулись два автомобиля «ВАЗ». Предположительно, на встречку выехал 72-летний водитель «шестерки», следовавший со стороны Воронежа в направлении Борисоглебска. В результате аварии кроме водителя «шестерки» погибли 79-летнего водитель и 68-летняя пассажирка «пятерки».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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