В Воронежской области столкнулись «пятерка» и «шестерка»: трое погибших
Авария произошла в Панинском районе.
Авария произошла в Панинском районе.
За 15 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 ДТП, больше половины из них — в столице Черноземья. В четырех авариях есть пострадавшие.
Страшная авария произошла днем в воскресенье в Панинском районе. Около 14.10 на 274-м километре автодороги
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
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