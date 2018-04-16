Тольяттинский таксист ограбил и разул клиента
Клиент был пьян, и, по словам задержанного, отказался платить.
Клиент был пьян, и, по словам задержанного, отказался платить.
В Тольятти в полицию пришел 41-летний мужчина. Он заявил, что его ограбили. На улице Революционной на пострадавшего напал неизвестный и украл у него сотовый и кроссовки.
Полицейские начали выяснять все подробности произошедшего. Вскоре стало известно, что ограбить мужчину мог таксист. Накануне ограбления пострадавший выпивал с друзьями. Ближе к полуночи он вызвал такси и поехал домой. По словам потерпевшего, он расплатился с таксистом, вышел из машины и решил покурить. В этот момент на него и напали.
Таксист же рассказал другую версию. Когда он довез потерпевшего до дома, тот отказался платить, начал грубить и материться, а когда вышел из машины, то упал в снег. Тогда таксист снял кроссовки с мужчины, выбросил их в сугроб и забрал из кармана пьяного клиента телефон. Позже он несколько раз с него позвонил и продал
В отношении таксиста возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в
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