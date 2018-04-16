Тольяттинский таксист ограбил и разул клиента

В Тольятти в полицию пришел 41-летний мужчина. Он заявил, что его ограбили. На улице Революционной на пострадавшего напал неизвестный и украл у него сотовый и кроссовки.

Полицейские начали выяснять все подробности произошедшего. Вскоре стало известно, что ограбить мужчину мог таксист. Накануне ограбления пострадавший выпивал с друзьями. Ближе к полуночи он вызвал такси и поехал домой. По словам потерпевшего, он расплатился с таксистом, вышел из машины и решил покурить. В этот момент на него и напали.

Таксист же рассказал другую версию. Когда он довез потерпевшего до дома, тот отказался платить, начал грубить и материться, а когда вышел из машины, то упал в снег. Тогда таксист снял кроссовки с мужчины, выбросил их в сугроб и забрал из кармана пьяного клиента телефон. Позже он несколько раз с него позвонил и продал кому-то на улице.