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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Тольяттинский таксист ограбил и разул клиента

Клиент был пьян, и, по словам задержанного, отказался платить.

В Тольятти в полицию пришел 41-летний мужчина. Он заявил, что его ограбили. На улице Революционной на пострадавшего напал неизвестный и украл у него сотовый и кроссовки.

Полицейские начали выяснять все подробности произошедшего. Вскоре стало известно, что ограбить мужчину мог таксист. Накануне ограбления пострадавший выпивал с друзьями. Ближе к полуночи он вызвал такси и поехал домой. По словам потерпевшего, он расплатился с таксистом, вышел из машины и решил покурить. В этот момент на него и напали.

Таксист же рассказал другую версию. Когда он довез потерпевшего до дома, тот отказался платить, начал грубить и материться, а когда вышел из машины, то упал в снег. Тогда таксист снял кроссовки с мужчины, выбросил их в сугроб и забрал из кармана пьяного клиента телефон. Позже он несколько раз с него позвонил и продал кому-то на улице.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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