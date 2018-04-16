В Самарской области мужчина задохнулся выхлопными газами

В минувшую субботу, 14 апреля, в одном из гаражей ГСК в Комсомольском районе Тольятти было найден труп мужчины. Погибшим оказался 63-летний владелец гаража, в котором и произошло ЧП.

По словам знакомых умершего, у мужчины был большой стаж вождения, он не злоупотреблял спиртными напитками, по крайне мере его не видели в состоянии алкогольного опьянения, не жаловался на здоровье.