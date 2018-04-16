В Самарской области мужчина задохнулся выхлопными газами
Пенсионер скончался в собственном гараже, сидя в автомобиле.
Пенсионер скончался в собственном гараже, сидя в автомобиле.
В минувшую субботу, 14 апреля, в одном из гаражей ГСК в Комсомольском районе Тольятти было найден труп мужчины. Погибшим оказался 63-летний владелец гаража, в котором и произошло ЧП.
По предварительной информации, пенсионер отравился выхлопными газами. Как сообщил осведомленный источник, двигатель автомобиля работал.
По словам знакомых умершего, у мужчины был большой стаж вождения, он не злоупотреблял спиртными напитками, по крайне мере его не видели в состоянии алкогольного опьянения, не жаловался на здоровье.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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