Пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП в Иркутске

Как сообщает 16 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители выяснили, что нетрезвый 31-летний мужчина, не имея права управления, двигался по мосту на машине Opel Astra в сторону мкр-на Ново-Ленино, не заметил стоявший на проезжей части ВАЗ с включенной световой аварийной сигнализацией и совершил наезд на него. В этот момент водитель «Жигулей» менял заднее левое колесо машины, внутри которой находилась 55-летняя пассажирка. От полученных при ДТП травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

На водителя Opel Astra составлены материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Это правонарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.