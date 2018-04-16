Пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП в Иркутске
Женщина погибла в результате аварии с участием автомобилей Opel Astra Sports Tourer и ВАЗ-21043, которая произошла вечером 15 апреля 2018 года на Иннокентьевском мосту в Иркутске.
Женщина погибла в результате аварии с участием автомобилей Opel Astra Sports Tourer и ВАЗ-21043, которая произошла вечером 15 апреля 2018 года на Иннокентьевском мосту в Иркутске.
Как сообщает 16 апреля
На водителя Opel Astra составлены материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Это правонарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
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