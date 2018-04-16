В Юбилейном микрорайоне Краснодара из пистолета расстреляли несколько машин

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. За несколько недель в Юбилейном микрорайоне г. Краснодара произошло несколько подобных инцидентов. Неизвестные стреляют по припаркованным автомобилям. Горожане предполагают, что в качестве оружия используют травматический пистолет.

Мишенью злоумышленников становятся транспортные средства, припаркованные в районе домов №№ 4 и 8 на ул. проспект Чекистов. Мотивы стрелков неизвестны.