Обвалившийся на доме в Ангарске фасад обещают восстановить летом
Обвалившийся на пятиэтажном доме № 36 в 10 микрорайоне Ангарска фасад планируют восстановить летом, сообщает 16 апреля 2018 года
Обвалившийся на пятиэтажном доме № 36 в 10 микрорайоне Ангарска фасад планируют восстановить летом, сообщает 16 апреля 2018 года
По словам руководителя управляющей компании «Жилищное управление» Антона Телина, первый раз обращение от жителей на проблемы с фасадом поступило в 2016 году. Далее последовала переписка с Фондом капитального ремонта Иркутской области. В конце 2017 года было предложено подготовить соответствующие документы о переносе срока капитального ремонта данного дома на более ранний.
«В администрацию Ангарского городского округа 5 апреля от управляющей компании поступила информация, что динамика раскрытия трещины увеличилась. Было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам в фонд капремонта собраны и направлены документы. Это должно стать весомым поводом для выделения резервных средств для решения данной ситуации. К сожалению, подобные проблемы есть на фасадах ещё нескольких домов Ангарска. Имеются технологические наработки по их устранению», — подчеркнул Андрей Сафронов.
Сейчас управляющая компания обрушила те элементы фасада, которые могли упасть сами, сняла фактурный слой, потом планируется провести гидроизоляционные работы, чтобы предотвратить попадание влаги в стену и её дальнейшее разрушение.
Андрей Сафронов дал поручение управлению по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа впредь незамедлительно сообщать ему о подобных случаях.
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