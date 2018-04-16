В центре Комрата образовался провал глубиной три метра: фото

«Тaм вода собирается, и понянуло взниз дом».



Елена Бойкова не стала ждать, когда дом рухнет, и взяла ситуацию в собственные руки.



«Укрепили весь подвал, армирование сделали, привезли цемент. А рядом вот два дома обвалились».



Местные власти сетуют, что средств на укрепление подземных галерей нет. Нашли деньги — два миллиона леев — только на строительство дренажной системы. Сейчас подумывают превратить катакомбы в туристический объект.



«Гелереи проходят через весь город и соединяли две церкви. Мы хотим соединить все сооружения между собой, чтобы привлечь туристов. Первый проект составит 200 тысяч евро», — сказал мэр Комрата Сергей Анастасов.



«Тут когда-то был бар, мы думали сделать дегустацию вин, молдавскии вин, привлечь сюда разные кампании, разные сорта», — cказала владелица кафе Мария Басова.



Правда, местные жители свои подвалы под туробъекты отдавать пока не готовы.



«Думаю, нет, у меня там закруточки, картошечка. Все храним там».



«Когда исследовали, в одном источнике мы нашли, что таких сооружений, которые идут от храма, всего три — в Киеве, Новгородский храм и наш», — cообщил активист НПО «Культурное наследие Буджака» Андрей Шевель.



По разным данным, возраст комратских катакомб может достигать 800 лет.