В центре Комрата образовался провал глубиной три метра: фото
В Комрате на одной из центральных улиц образовался провал глубиной три метра. Такие инциденты в гагаузской столице не редкость — ведь город стоит на катакомбах.
В Комрате на одной из центральных улиц образовался провал глубиной три метра. Такие инциденты в гагаузской столице не редкость — ведь город стоит на катакомбах.
Совсем недавно огромная дыра зияла на этом месте. Мемориал славы просел почти на метр. Дома в центре тоже грозят уйти под землю. Например, этот, хозяин которого, по словам соседей, давно умер.
«Тaм вода собирается, и понянуло взниз дом».
Елена Бойкова не стала ждать, когда дом рухнет, и взяла ситуацию в собственные руки.
«Укрепили весь подвал, армирование сделали, привезли цемент. А рядом вот два дома обвалились».
Местные власти сетуют, что средств на укрепление подземных галерей нет. Нашли деньги — два миллиона леев — только на строительство дренажной системы. Сейчас подумывают превратить катакомбы в туристический объект.
«Гелереи проходят через весь город и соединяли две церкви. Мы хотим соединить все сооружения между собой, чтобы привлечь туристов. Первый проект составит 200 тысяч евро», — сказал мэр Комрата Сергей Анастасов.
«Тут
Правда, местные жители свои подвалы под туробъекты отдавать пока не готовы.
«Думаю, нет, у меня там закруточки, картошечка. Все храним там».
«Когда исследовали, в одном источнике мы нашли, что таких сооружений, которые идут от храма, всего три — в Киеве, Новгородский храм и наш», — cообщил активист НПО «Культурное наследие Буджака» Андрей Шевель.
По разным данным, возраст комратских катакомб может достигать 800 лет.