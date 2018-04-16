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11:51 (мск), источник: Publika.md

В центре Комрата образовался провал глубиной три метра: фото

В Комрате на одной из центральных улиц образовался провал глубиной три метра. Такие инциденты в гагаузской столице не редкость — ведь город стоит на катакомбах.

Источник: Publika.md

Совсем недавно огромная дыра зияла на этом месте. Мемориал славы просел почти на метр. Дома в центре тоже грозят уйти под землю. Например, этот, хозяин которого, по словам соседей, давно умер.

«Тaм вода собирается, и понянуло взниз дом».

Елена Бойкова не стала ждать, когда дом рухнет, и взяла ситуацию в собственные руки.

«Укрепили весь подвал, армирование сделали, привезли цемент. А рядом вот два дома обвалились».

Местные власти сетуют, что средств на укрепление подземных галерей нет. Нашли деньги — два миллиона леев — только на строительство дренажной системы. Сейчас подумывают превратить катакомбы в туристический объект.

«Гелереи проходят через весь город и соединяли две церкви. Мы хотим соединить все сооружения между собой, чтобы привлечь туристов. Первый проект составит 200 тысяч евро», — сказал мэр Комрата Сергей Анастасов.

«Тут когда-то был бар, мы думали сделать дегустацию вин, молдавскии вин, привлечь сюда разные кампании, разные сорта», — cказала владелица кафе Мария Басова.

Правда, местные жители свои подвалы под туробъекты отдавать пока не готовы.

«Думаю, нет, у меня там закруточки, картошечка. Все храним там».

«Когда исследовали, в одном источнике мы нашли, что таких сооружений, которые идут от храма, всего три — в Киеве, Новгородский храм и наш», — cообщил активист НПО «Культурное наследие Буджака» Андрей Шевель.

По разным данным, возраст комратских катакомб может достигать 800 лет.

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