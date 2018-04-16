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12:09 (мск), источник: ivbg.ru

Под Кингисеппом опрокинулся самосвал с песком

В Кингисеппском районе Ленинградской области опрокинулся самосвал с песком. Движение затруднено.

«На А-180 в Кингисеппского района прилёг самосвал на разделитель, посыпав все песком», — пишет очевидец в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте (орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).

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