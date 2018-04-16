Под Кингисеппом опрокинулся самосвал с песком
В Кингисеппском районе Ленинградской области опрокинулся самосвал с песком. Движение затруднено.
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В Кингисеппском районе Ленинградской области опрокинулся самосвал с песком. Движение затруднено.
«На А-180 в Кингисеппского района прилёг самосвал на разделитель, посыпав все песком», — пишет очевидец в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» ВКонтакте (орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).