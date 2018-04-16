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11:55 (мск), источник: Новый Калининград

На Московском проспекте загорелся прицеп, пострадал водитель

На Московском проспекте областного центра загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар случился 14 апреля около четырех часов дня в районе дома № 375 по Московскому проспекту.

У прицепа «Крона» выгорело колесо и кузов на площади 2 кв. м. Пострадал водитель.

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