Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В стационарах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В стационарах
Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в
«В произошедшей аварии на территории судостроительного завода “Алмаз” Петроградского района, по состоянию на 16 апреля (10.30), в стационарах остаются девять пострадавших, их них: в тяжелом состоянии — один, в состоянии средней тяжести — один, в удовлетворительном состоянии — семеро», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Судостроительная фирма «Алмаз» специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.