Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

«В произошедшей аварии на территории судостроительного завода “Алмаз” Петроградского района, по состоянию на 16 апреля (10.30), в стационарах остаются девять пострадавших, их них: в тяжелом состоянии — один, в состоянии средней тяжести — один, в удовлетворительном состоянии — семеро», — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.