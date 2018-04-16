В Тольятти мусоровоз провалился в огромную яму в асфальте

Произошло это в Автозаводском районе города утром в понедельник, 16 апреля. Мусоровоз провалился в яму в асфальте в районе дома на улице Фрунзе.

Очевидцы произошедшего сделали фотографии и видео ДТП и выложили в сеть. Судя по видео, автомобиль заехал в яму задним колесом. Самостоятельно выбраться у водителя грузовика не получилось, пришлось вызывать кран.