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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти мусоровоз провалился в огромную яму в асфальте

Чтобы достать грузовик, пришлось пригнать кран.

Произошло это в Автозаводском районе города утром в понедельник, 16 апреля. Мусоровоз провалился в яму в асфальте в районе дома на улице Фрунзе.

Очевидцы произошедшего сделали фотографии и видео ДТП и выложили в сеть. Судя по видео, автомобиль заехал в яму задним колесом. Самостоятельно выбраться у водителя грузовика не получилось, пришлось вызывать кран.

В итоге мусоровоз вытащили, но в асфальте осталась глубокая яма. Теперь разбираться с ней придется коммунальщикам. Из-за чего во дворе на Фрунзе образовался глубокий провал, пока неизвестно.

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