В Тольятти мусоровоз провалился в огромную яму в асфальте
Чтобы достать грузовик, пришлось пригнать кран.
Чтобы достать грузовик, пришлось пригнать кран.
Произошло это в Автозаводском районе города утром в понедельник, 16 апреля. Мусоровоз провалился в яму в асфальте в районе дома на улице Фрунзе.
Очевидцы произошедшего сделали фотографии и видео ДТП и выложили в сеть. Судя по видео, автомобиль заехал в яму задним колесом. Самостоятельно выбраться у водителя грузовика не получилось, пришлось вызывать кран.
В итоге мусоровоз вытащили, но в асфальте осталась глубокая яма. Теперь разбираться с ней придется коммунальщикам.