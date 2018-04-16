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13:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Наркопритон в Иркутске организовал 65-летний горожанин

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские прикрыли наркопритон, который располагался в частном доме в Октябрьском районе Иркутска. Во время обыска оперативники изъяли в доме медицинские шприцы, которые использовали наркоманы, а также сверток с зельем.

— С октября 2017 года 65-летний хозяин усадьбы предоставлял квартиру малознакомым людям в обмен на продукты питания и деньги. Сам он около года страдает наркотической зависимостью, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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