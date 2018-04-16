Наркопритон в Иркутске организовал 65-летний горожанин

Полицейские прикрыли наркопритон, который располагался в частном доме в Октябрьском районе Иркутска. Во время обыска оперативники изъяли в доме медицинские шприцы, которые использовали наркоманы, а также сверток с зельем.

— С октября 2017 года 65-летний хозяин усадьбы предоставлял квартиру малознакомым людям в обмен на продукты питания и деньги. Сам он около года страдает наркотической зависимостью, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.