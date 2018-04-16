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12:20 (мск), источник: РИА Крым

Под Бахчисараем со скалы сорвался турист

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе во время туристической прогулки с горы сорвался мужчина, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в районе села Поляна. На помощь пострадавшему немедленно выехали службы экстренного реагирования. Как выяснилось, мужчина в результате падения получил травму ноги.

«При движении группы туристов, мужчина, житель Севастополя, сорвался со скального участка и получил перелом лодыжки. По прибытии на место крымские спасатели оказали первую доврачебную помощь и доставили его до кареты скорой помощи», — сообщили в МЧС.

Кроме того, с группой туристов спасатели провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения в горах.

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