Под Бахчисараем со скалы сорвался турист

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в районе села Поляна. На помощь пострадавшему немедленно выехали службы экстренного реагирования. Как выяснилось, мужчина в результате падения получил травму ноги.

«При движении группы туристов, мужчина, житель Севастополя, сорвался со скального участка и получил перелом лодыжки. По прибытии на место крымские спасатели оказали первую доврачебную помощь и доставили его до кареты скорой помощи», — сообщили в МЧС.