Под Бахчисараем со скалы сорвался турист
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе во время туристической прогулки с горы сорвался мужчина, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе во время туристической прогулки с горы сорвался мужчина, сообщили в
Инцидент произошел в районе села Поляна. На помощь пострадавшему немедленно выехали службы экстренного реагирования. Как выяснилось, мужчина в результате падения получил травму ноги.
«При движении группы туристов, мужчина, житель Севастополя, сорвался со скального участка и получил перелом лодыжки. По прибытии на место крымские спасатели оказали первую доврачебную помощь и доставили его до кареты скорой помощи», — сообщили в МЧС.
Кроме того, с группой туристов спасатели провели разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения в горах.