В Воронеже силовики оцепили двор дома после звонка о гранате на капоте Lexus

Жильцы дома № 155 на улице Димитрова пережили неприятное утро в понедельник, 16 апреля. К многоквартирному дому из-за угрозы взрыва приехали силовики и спасатели, поставили оцепление и стали проверять двор.

Поводом для вызова стал звонок о подозрительном предмете на капоте автомобиля Lexus, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Он поступил в 8:40 от хозяйки автомобиля. При проверке выяснилось, что обнаруженный на капоте предмет угрозы не представляет.