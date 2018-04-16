В Воронеже силовики оцепили двор дома после звонка о гранате на капоте Lexus
Граната с иномарки оказалась муляжом.
Граната с иномарки оказалась муляжом.
Жильцы дома № 155 на улице Димитрова пережили неприятное утро в понедельник, 16 апреля. К многоквартирному дому
Поводом для вызова стал звонок о подозрительном предмете на капоте автомобиля Lexus, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По словам жителей дома, на иномарке нашли муляж гранаты. Они предполагают, что таким образом неизвестные могли угрожать тем, кто владеет автомобилем.