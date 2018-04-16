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12:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже силовики оцепили двор дома после звонка о гранате на капоте Lexus

Граната с иномарки оказалась муляжом.

Источник: Reuters

Жильцы дома № 155 на улице Димитрова пережили неприятное утро в понедельник, 16 апреля. К многоквартирному дому из-за угрозы взрыва приехали силовики и спасатели, поставили оцепление и стали проверять двор.

Поводом для вызова стал звонок о подозрительном предмете на капоте автомобиля Lexus, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Он поступил в 8:40 от хозяйки автомобиля. При проверке выяснилось, что обнаруженный на капоте предмет угрозы не представляет.

По словам жителей дома, на иномарке нашли муляж гранаты. Они предполагают, что таким образом неизвестные могли угрожать тем, кто владеет автомобилем.

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