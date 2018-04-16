МЧС выявило 400 объектов, работавших без разрешения, работа 40 приостановлена
МЧС в ходе проверок было выявлено 400 торговых центров и других объектов массового скопления людей, эксплуатирующихся без разрешительной документации.
МЧС в ходе проверок было выявлено 400 торговых центров и других объектов массового скопления людей, эксплуатирующихся без разрешительной документации.
Об этом на селекторном совещании сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. «Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующего разрешения, — отметил господин Еникеев.— В ходе проверок установлено 400 таких объектов».
После проверки МЧС уже направило в суды требование приостановить работу 111 объектов, нарушающих требований пожарной безопасности. Ринат Еникеев сообщил, что в настоящий момент приостановлена деятельность 40 зданий, игровых зон и кинотеатров. Он добавил, что по факту выявленных нарушений к административной ответственности было привлечено 1,8 тыс. должностных лиц, а также 363 юридических лица.
Массовая проверка торговых центров в России началась после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которой погибло 64 человека.