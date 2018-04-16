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12:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МЧС выявило 400 объектов, работавших без разрешения, работа 40 приостановлена

МЧС в ходе проверок было выявлено 400 торговых центров и других объектов массового скопления людей, эксплуатирующихся без разрешительной документации.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на селекторном совещании сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. «Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующего разрешения, — отметил господин Еникеев.— В ходе проверок установлено 400 таких объектов».

После проверки МЧС уже направило в суды требование приостановить работу 111 объектов, нарушающих требований пожарной безопасности. Ринат Еникеев сообщил, что в настоящий момент приостановлена деятельность 40 зданий, игровых зон и кинотеатров. Он добавил, что по факту выявленных нарушений к административной ответственности было привлечено 1,8 тыс. должностных лиц, а также 363 юридических лица.

Массовая проверка торговых центров в России началась после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которой погибло 64 человека.

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