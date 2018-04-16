МЧС выявило 400 объектов, работавших без разрешения, работа 40 приостановлена

Об этом на селекторном совещании сообщил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев. «Ситуация усугубляется наличием фактов эксплуатации подобных зданий без соответствующего разрешения, — отметил господин Еникеев.— В ходе проверок установлено 400 таких объектов».

После проверки МЧС уже направило в суды требование приостановить работу 111 объектов, нарушающих требований пожарной безопасности. Ринат Еникеев сообщил, что в настоящий момент приостановлена деятельность 40 зданий, игровых зон и кинотеатров. Он добавил, что по факту выявленных нарушений к административной ответственности было привлечено 1,8 тыс. должностных лиц, а также 363 юридических лица.