В Панино полицейские нашли в квартире тело 55-летнего мужчины

Панинские полицейские обнаружили тело 55-летнего мужчины в квартире на два хозяина в Панино в пятницу, 13 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Воронежской области в понедельник, 16 апреля.

В полицию обратились соседи, у которых начались проблемы с водоснабжением. Они вызвали полицейских, чтобы узнать не прорвало ли трубу у соседа. Стражи порядка взломали дверь и обнаружили умершего мужчину.