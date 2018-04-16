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13:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Панино полицейские нашли в квартире тело 55-летнего мужчины

Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Панинские полицейские обнаружили тело 55-летнего мужчины в квартире на два хозяина в Панино в пятницу, 13 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Воронежской области в понедельник, 16 апреля.

В полицию обратились соседи, у которых начались проблемы с водоснабжением. Они вызвали полицейских, чтобы узнать не прорвало ли трубу у соседа. Стражи порядка взломали дверь и обнаружили умершего мужчину.

На теле не обнаружили следов насильственной смерти. Как пояснили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области, мужчина умер несколько месяцев назад. Точную причину смерти установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

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