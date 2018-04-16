В Екатеринбурге в квартире прогремел взрыв
В Екатеринбурге, на последнем этаже пятиэтажки на улице Бородина, прогремел взрыв. На место ЧП выезжали спасатели, ликвидировать последствия пожара.
В Екатеринбурге, на последнем этаже пятиэтажки на улице Бородина, прогремел взрыв. На место ЧП выезжали спасатели, ликвидировать последствия пожара.
«В течение сорока минут удалось справиться с огнем. Из подъезда эвакуированы семь человек, из них двое — дети. Информации о пострадавших пока не поступало», — сообщает
По предварительной информации, в сгоревшей квартире произошел хлопок, причину которого сейчас выясняют эксперты.
В результате взрыва были выбиты стекла в квартире, других повреждений конструкций дома нет.