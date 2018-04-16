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13:58 (мск), источник: Publika.md

Получивший шесть огнестрельных ранений в Румынии житель Молдовы оказался популярным фотографом

Стали известны новые подробности дела о ссоре со стрельбой, которая произошла накануне в Румынии между двумя гражданами Молдовы.

Источник: Publika.md

Как сообщают румынские СМИ, мужчина, получивший шесть огнестрельных ранений, — уроженец Молдовы, который десять лет назад перебрался в Одессу.

Вадим Малоголовенко занимается фотографией и обладает гражданством двух стран — Молдовы и Украины. Он женат и воспитывает дочь.

В Бистрицу, где и произошла ссора, которая закончилась стрельбой, приехали отец и сестра Вадима Малоголовенко. Они отвечают на вопросы следователей.

Румынские СМИ также опубликовали телефонную беседу с одним из знакомых пострадавшего. Он утверждает, что Малоголовенко направлялся в Венгрию, а к торговле наркотиков отношения не имеет.

Раненного мужчину в ночь с субботы на воскресенье обнаружил фермер. Его доставили в больницу Бистрицы, а затем транспортировали в Клуж.

Стрелявшего мужчину задержали. По данным полиции, пистолет он выхватил в запале ссоры, причины которой пока не сообщаются. Следствие проверяет версию о причастности задержанного к торговле наркотиками.

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