Получивший шесть огнестрельных ранений в Румынии житель Молдовы оказался популярным фотографом
Стали известны новые подробности дела о ссоре со стрельбой, которая произошла накануне в Румынии между двумя гражданами Молдовы.
Стали известны новые подробности дела о ссоре со стрельбой, которая произошла накануне в Румынии между двумя гражданами Молдовы.
Как сообщают румынские СМИ, мужчина, получивший шесть огнестрельных ранений, — уроженец Молдовы, который десять лет назад перебрался в Одессу.
Вадим Малоголовенко занимается фотографией и обладает гражданством двух стран — Молдовы и Украины. Он женат и воспитывает дочь.
В Бистрицу, где и произошла ссора, которая закончилась стрельбой, приехали отец и сестра Вадима Малоголовенко. Они отвечают на вопросы следователей.
Румынские СМИ также опубликовали телефонную беседу с одним из знакомых пострадавшего. Он утверждает, что Малоголовенко направлялся в Венгрию, а к торговле наркотиков отношения не имеет.
Раненного мужчину в ночь с субботы на воскресенье обнаружил фермер. Его доставили в больницу Бистрицы, а затем транспортировали в Клуж.
Стрелявшего мужчину задержали. По данным полиции, пистолет он выхватил в запале ссоры, причины которой пока не сообщаются. Следствие проверяет версию о причастности задержанного к торговле наркотиками.