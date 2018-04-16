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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Утечка трансформаторного масла произошла на станции БАМ в Иркутской области

На месте утечки трансформаторного масла работают железнодорожники.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 апреля, произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. О ЧП сообщили в экстренные службы местные жители, которые увидели на льду реки Ния следы загрязнения. Утечка зафиксирована на территории тяговой подстанции станции Звездная.

— На место прибыла бригада железнодорожников, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. — Железнодорожники ведут активные работы для предотвращения загрязнения окружающей среды.

В частности, они собирают нефтепродукты, чтобы они не попали в воду.

Также для расследования причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

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