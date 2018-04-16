Утечка трансформаторного масла произошла на станции БАМ в Иркутской области
На месте утечки трансформаторного масла работают железнодорожники.
На месте утечки трансформаторного масла работают железнодорожники.
В воскресенье, 15 апреля, произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. О ЧП сообщили в экстренные службы местные жители, которые увидели на льду реки Ния следы загрязнения. Утечка зафиксирована на территории тяговой подстанции станции Звездная.
— На место прибыла бригада железнодорожников, — сообщили в
В частности, они собирают нефтепродукты, чтобы они не попали в воду.
Также для расследования причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.