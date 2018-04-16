Утечка трансформаторного масла произошла на станции БАМ в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 апреля, произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. О ЧП сообщили в экстренные службы местные жители, которые увидели на льду реки Ния следы загрязнения. Утечка зафиксирована на территории тяговой подстанции станции Звездная.

— На место прибыла бригада железнодорожников, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. — Железнодорожники ведут активные работы для предотвращения загрязнения окружающей среды.

В частности, они собирают нефтепродукты, чтобы они не попали в воду.