В Татарстане покупатель скончался в магазине
В Набережных Челнах в минувшую пятницу скончался 60-летний покупатель в магазине, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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В Набережных Челнах в минувшую пятницу скончался 60-летний покупатель в магазине, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
Предварительно, около 20:00 в магазине на бульваре Юных Ленинцев стало плохо пенсионеру. Врачи помочь мужчине не смогли, предварительно, он скончался
Следственный комитет начал доследственную проверку.