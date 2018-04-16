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13:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане покупатель скончался в магазине

В Набережных Челнах в минувшую пятницу скончался 60-летний покупатель в магазине, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Источник: Prokazan.ru

Предварительно, около 20:00 в магазине на бульваре Юных Ленинцев стало плохо пенсионеру. Врачи помочь мужчине не смогли, предварительно, он скончался из-за заболевания сердца.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

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