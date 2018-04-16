Три заявления и скорая: МВД проверит инцидент с врачами в Симферополе

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в полицию было подано три заявления, связанных с возникшим конфликтом.

«Первое заявление поступило от бригады скорой помощи о том, что возле одного из увеселительных заведений произошла конфликтная ситуация между медиками и гражданином. На место были направлены сотрудники оперативной группы. Спустя короткий промежуток времени этой же ночью поступило заявление от гражданина, который сообщил о том, что там же врачами скорой помощи якобы удерживается женщина. И этой же ночью поступило третье заявление от еще одного гражданина, который сообщил о том, что он якобы получил телесные повреждения от врачей скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

В МВД отметили, что все заявления были приняты и зарегистрированы, по ним была назначена проверка. Позже во время опроса бригады скорой помощи медики попросили не рассматривать поданное заявление, заявив, что претензий ни к кому не имеют.

В пресс-службе добавили, что еще двое участников инцидента свои заявления забирать не стали. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, назначены медицинские освидетельствования. По результат проверки правоохранители примут правовое решение в рамках законодательства.