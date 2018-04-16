Три заявления и скорая: МВД проверит инцидент с врачами в Симферополе

По данным ведомства, в полицию было подано три заявления, связанных с возникшим конфликтом.
«Первое заявление поступило от бригады скорой помощи о том, что возле одного из увеселительных заведений произошла конфликтная ситуация между медиками и гражданином. На место были направлены сотрудники оперативной группы. Спустя короткий промежуток времени этой же ночью поступило заявление от гражданина, который сообщил о том, что там же врачами скорой помощи якобы удерживается женщина. И этой же ночью поступило третье заявление от еще одного гражданина, который сообщил о том, что он якобы получил телесные повреждения от врачей скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что все заявления были приняты и зарегистрированы, по ним была назначена проверка. Позже во время опроса бригады скорой помощи медики попросили не рассматривать поданное заявление, заявив, что претензий ни к кому не имеют.
В пресс-службе добавили, что еще двое участников инцидента свои заявления забирать не стали. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, назначены медицинские освидетельствования. По результат проверки правоохранители примут правовое решение в рамках законодательства.
Ранее директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин рассказал о нападении на сотрудника скорой помощи пьяным пациентом. По его словам, медик получил удар кулаком от агрессора при исполнении обязанностей. Инцидент, по словам Астанкина, произошел на прошлой неделе, но он не стал уточнять, в каком именно городе.