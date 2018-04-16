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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградца отправили в колонию за торговлю контрафактными сигаретами

42-летний житель Волгограда Алексей Скачков приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы за торговлю контрафактными сигаретами.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, мужчину обвинили в хранении и сбыте в особо крупном размере немаркированных табачных изделий, незаконном использовании чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба и покушении на незаконную предпринимательскую деятельность с получением дохода в крупном размере.

В суде было установлено. что мужчина с ноября 2015 года по июль 2016 приобрел немаркированные табачные изделия, которые хранил в гаражах в Центральном районе Волгограда. Ущерб, причиненный дистрибьютерам производителей сигарет превысил 5,4 миллиона. Кроме того, он неоднократно использовал чужие товарные знаки, причинив их правообладателям ущерб на сумму почти два миллиона рублей.

В ходе обыска были обнаружены договоры на продажу контрафактных сигарет ряду индивидуальных предпринимателей, также Скачков продавал табачные изделия в розницу физическим лицам. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела проводилось ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях Скачков признал в полном объеме. Решением суда мужчина приговорен к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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