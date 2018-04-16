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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской области хранил в гараже килограмм пороха

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Острогожского района, у которого нашли дома больше килограмма пороха.

В полицию донесли, что 46-летний мужчина хранит взрывчатые вещества. В итоге в гараже подозреваемого при обыске нашли банку с сыпучим веществом зеленого цвета, массой 1,1 кг. Экспертиза показала, что изъятое является бездымным цилиндрическим порохом — взрывчатым веществом промышленного изготовления.

Сотрудникам полиции подозреваемый сказал, что хранил порох для личных нужд. Возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

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