Житель Воронежской области хранил в гараже килограмм пороха

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Острогожского района, у которого нашли дома больше килограмма пороха.

В полицию донесли, что 46-летний мужчина хранит взрывчатые вещества. В итоге в гараже подозреваемого при обыске нашли банку с сыпучим веществом зеленого цвета, массой 1,1 кг. Экспертиза показала, что изъятое является бездымным цилиндрическим порохом — взрывчатым веществом промышленного изготовления.