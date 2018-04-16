В Екатеринбурге в магазине «Магнит» произошел пожар
В Екатеринбурга в магазине на Уралмаше произошел пожар.
В Екатеринбурга в магазине на Уралмаше произошел пожар.
По улице Победы, по словам очевидцев, вспыхнул «Магнит». Посетители почувствовали запах гари и заметили дым. К счастью, сотрудники вовремя среагировали на ЧП и эвакуировали всех покупателей.
— Данное происшествие не носит криминальный характер, — подтвердил «КП-Екатеринбург» руководитель
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.