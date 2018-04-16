В Екатеринбурге в магазине «Магнит» произошел пожар

По улице Победы, по словам очевидцев, вспыхнул «Магнит». Посетители почувствовали запах гари и заметили дым. К счастью, сотрудники вовремя среагировали на ЧП и эвакуировали всех покупателей.

— Данное происшествие не носит криминальный характер, — подтвердил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — По данному адресу расположен магазин, в котором произошло возгорание электропроводки. Погибших и пострадавших в ЧП, к счастью, нет.