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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в магазине «Магнит» произошел пожар

В Екатеринбурга в магазине на Уралмаше произошел пожар.

По улице Победы, по словам очевидцев, вспыхнул «Магнит». Посетители почувствовали запах гари и заметили дым. К счастью, сотрудники вовремя среагировали на ЧП и эвакуировали всех покупателей.

— Данное происшествие не носит криминальный характер, — подтвердил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — По данному адресу расположен магазин, в котором произошло возгорание электропроводки. Погибших и пострадавших в ЧП, к счастью, нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС.

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