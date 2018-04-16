Мигранты устроили бойню в кафе в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

15 апреля после 4 часов утра в одном из круглосуточных кафе проходили шумные застолья двух компаний граждан ближнего зарубежья.

«В процессе застолья между 30-ти и 23-летними их представителями произошла ссора. Далее, 23-летний мужчина прошел в помещение кухонной зоны заведения, вернулся обратно и нанес два колото-резаных ранения в бедро второму участнику конфликта», — рассказали в СК.

На место ЧП прибыли сотрудники «Скорой помощи», но они не смогли спасти жизнь 30-летнему мужчине.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ближайшее время подозреваемого планируют взять под стражу.