Мигранты устроили бойню в кафе в Новосибирске
Две компании шумно отдыхали в круглосуточном кафе, во время застолья один из мужчин взялся за нож, возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.
Две компании шумно отдыхали в круглосуточном кафе, во время застолья один из мужчин взялся за нож, возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.
Мигранты устроили бойню в кафе в Новосибирске, об этом сообщает
15 апреля после 4 часов утра в одном из круглосуточных кафе проходили шумные застолья двух компаний граждан ближнего зарубежья.
«В процессе застолья между 30-ти и 23-летними их представителями произошла ссора. Далее, 23-летний мужчина прошел в помещение кухонной зоны заведения, вернулся обратно и нанес два
На место ЧП прибыли сотрудники «Скорой помощи», но они не смогли спасти жизнь 30-летнему мужчине.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
В ближайшее время подозреваемого планируют взять под стражу.
Расследование продолжается.