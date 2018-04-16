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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске трое подростков пострадали при взрыве в заброшенной воинской части

Один мальчик оказался в реанимации, другой — в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло в Омске в минувшее воскресенье, 15 апреля, на улице 40 лет РВСН. На территории заброшенной воинской части среди дня раздался взрыв. Оттуда на «скорой» увезли трех подростков.

По предварительной информации, школьники 13 и 16 лет и 17-летний студент речного училища забрели на территорию заброшенной воинской части. Там они решили провести «испытания» — подорвать карбид и горючую смесь. Юные химики не рассчитали возможности, и пострадали от своей забавы. Всю троицу доставили в больницу. Больше всего досталось самому младшему участнику событий — 13-летнему мальчику. Ребенок оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него ожоги 60% поверхности тела. У 16-летнего подростка — 37% ожогов поверхности тела, он находится в больнице в тяжелом состоянии. У 17-летнего парня — 7% ожогов тела, термические ожоги II-III степени лица и рук.

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