В Омске трое подростков пострадали при взрыве в заброшенной воинской части

По предварительной информации, школьники 13 и 16 лет и 17-летний студент речного училища забрели на территорию заброшенной воинской части. Там они решили провести «испытания» — подорвать карбид и горючую смесь. Юные химики не рассчитали возможности, и пострадали от своей забавы. Всю троицу доставили в больницу. Больше всего досталось самому младшему участнику событий — 13-летнему мальчику. Ребенок оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него ожоги 60% поверхности тела. У 16-летнего подростка — 37% ожогов поверхности тела, он находится в больнице в тяжелом состоянии. У 17-летнего парня — 7% ожогов тела, термические ожоги II-III степени лица и рук.