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13:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Юриста подозревают в мошенничестве в Новочеркасске

Замглавы организации, оказывающей юридические услуги, подозревается в мошенничестве.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступил ряд заявлений от жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону о совершенном в отношении них мошенничестве.

Как выяснили правоохранители, замглавы фирмы, специализирующейся на оказании юридических услуг, обещал помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За свои услуги юрист брал от 100 тысяч до 1 млн рублей.

После получения денег подозреваемый переставал выходить на связь с потерпевшими.

Всего установлено девять фактов незаконной деятельности замглавы компании.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавших от действий задержанного просят позвонить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» по телефонам: 8 (8635) 222−594, 8 (8635) 259−220 или 02.

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