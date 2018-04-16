Юриста подозревают в мошенничестве в Новочеркасске
Замглавы организации, оказывающей юридические услуги, подозревается в мошенничестве.
Замглавы организации, оказывающей юридические услуги, подозревается в мошенничестве.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступил ряд заявлений от жителей Новочеркасска и
Как выяснили правоохранители, замглавы фирмы, специализирующейся на оказании юридических услуг, обещал помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За свои услуги юрист брал от 100 тысяч до 1 млн рублей.
После получения денег подозреваемый переставал выходить на связь с потерпевшими.
Всего установлено девять фактов незаконной деятельности замглавы компании.
В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Пострадавших от действий задержанного просят позвонить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» по телефонам: 8 (8635) 222−594, 8 (8635) 259−220 или 02.