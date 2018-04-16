Юриста подозревают в мошенничестве в Новочеркасске

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию поступил ряд заявлений от жителей Новочеркасска и Ростова-на-Дону о совершенном в отношении них мошенничестве.

Как выяснили правоохранители, замглавы фирмы, специализирующейся на оказании юридических услуг, обещал помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За свои услуги юрист брал от 100 тысяч до 1 млн рублей.

После получения денег подозреваемый переставал выходить на связь с потерпевшими.

Всего установлено девять фактов незаконной деятельности замглавы компании.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).