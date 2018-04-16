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13:21 (мск), источник: Volga News

В Красноармейском районе погиб водитель «десятки»

В воскресенье, 15 апреля, в 14:00 в Красноармейском районе в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

42-летний водитель ВАЗ-21102 ехал со стороны деревни Новая Вязовка в направлении пос. Кочетковский. По предварительной версии полицейских, он съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. От полученных травм водитель скончался до приезда медиков.

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