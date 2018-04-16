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13:20 (мск), источник: Volga News

Прокусившую полицейскому руку жительницу Самары приговорили к штрафу

Вступил в силу приговор Красноглинского районного суда, вынесенный Т. Капустиной, которую признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей — ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, от действий Капустиной пострадал старший лейтенант из четвертого мобильного взвода полка ППС полиции УМВД России по Самаре, пришедший с двумя коллегами-сержантами в подъезд, где нетрезвая Капустина нарушала общественный порядок. Представившись, полицейские предложили женщине проехать в наркологический диспансер, но самарчанка отказалась, и правоохранители препроводили ее до служебной машины. Капустина, понимая, что имеет дело с находящимися при исполнении полицейскими, укусила старшего лейтенанта за правую руку, в область тыльной части кисти.

В результате стражу порядка была причинена физическая боль и, согласно заключению эксперта, шесть ссадин и две раны на правой кисти. Вреда здоровью полицейского это не причинило, но в отношении Капустиной возбудили уголовное дело.

Во время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. При ознакомлении с материалами дела она полностью признала вину и заявила ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.

Суд ее ходатайство удовлетворил и, учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимой, признал ее виновной и приговорил к штрафу 20 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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