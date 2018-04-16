Стала известна причина взрыва в квартире в Екатеринбурге
Причиной хлопка газа и пожара в пятиэтажке на улице Бородина в Екатеринбурге стала самовольная замена плиты. Об этом «РГ» сообщили в
Причиной хлопка газа и пожара в пятиэтажке на улице Бородина в Екатеринбурге стала самовольная замена плиты. Об этом «РГ» сообщили в
Напомним, в понедельник днем на последнем этаже пятиэтажного дома в однокомнатной квартире взрывом выбило стекла, начался пожар. К счастью, в момент хлопка в помещении никого не было. На месте происшествия продолжают работать специалисты МЧС, аварийные газовые бригады.
«Сообщений о запахе газа от жителей дома не поступало. Как выяснилось, в квартире живут арендаторы. Женщина уже призналась, что накануне они купили газовую плиту, и ее бойфренд сам ее установил. Это привело к утечке газа и хлопку», — рассказали представители газораспределительной организации.