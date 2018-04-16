В Башкирии задержали фальшивомонетчицу

По предварительной версии, подозреваемая в одном из салонов печати города размножила на бумаге купюры номиналом в 1, 2 и 5 тысяч рублей. Сотрудникам салона женщина объяснила это проведением шуточной церемонии на свадьбе. Получив распечатанные банкноты, жительница Кумертау придала им вид настоящих денежных знаков. Поддельными купюрами она расплатилась в продуктовом магазине. Сдачу с двух тысяч рублей подозреваемая получила уже настоящими деньгами.