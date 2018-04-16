В Башкирии задержали фальшивомонетчицу
В Кумертау 29-летнюю женщину задержали по подозрению в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает МВД по Башкирии.
В Кумертау 29-летнюю женщину задержали по подозрению в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает МВД по Башкирии.
По предварительной версии, подозреваемая в одном из салонов печати города размножила на бумаге купюры номиналом в 1, 2 и 5 тысяч рублей. Сотрудникам салона женщина объяснила это проведением шуточной церемонии на свадьбе. Получив распечатанные банкноты, жительница Кумертау придала им вид настоящих денежных знаков. Поддельными купюрами она расплатилась в продуктовом магазине. Сдачу с двух тысяч рублей подозреваемая получила уже настоящими деньгами.
— Сейчас женщина проверяется на причастность к другим подобным преступлениям. По факту сбыта поддельных денежных купюр возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет, — прокомментировала