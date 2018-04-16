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13:38 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии задержали фальшивомонетчицу

В Кумертау 29-летнюю женщину задержали по подозрению в сбыте фальшивых купюр. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

По предварительной версии, подозреваемая в одном из салонов печати города размножила на бумаге купюры номиналом в 1, 2 и 5 тысяч рублей. Сотрудникам салона женщина объяснила это проведением шуточной церемонии на свадьбе. Получив распечатанные банкноты, жительница Кумертау придала им вид настоящих денежных знаков. Поддельными купюрами она расплатилась в продуктовом магазине. Сдачу с двух тысяч рублей подозреваемая получила уже настоящими деньгами.

— Сейчас женщина проверяется на причастность к другим подобным преступлениям. По факту сбыта поддельных денежных купюр возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет, — прокомментировала пресс-служба МВД по Башкирии.

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