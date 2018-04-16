Суд вернул под стражу тагильского полицейского за избиение до смерти задержанного

«Мера пресечения изменена на содержание под стражей, срок ареста продлен на 1 месяц, до 7 мая 2018 года включительно», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Райсуд избрал мерой пресечения для фигуранта домашний арест.

По данным следствия, в конце сентября прошлого года в отдел полиции N17 Нижнего Тагила был доставлен подозреваемый в краже. 30 сентября из отделения его увезли в больницу из-за ухудшения самочувствия. 3 октября он скончался от травм.

Подозреваемые — полицейские Анатолий Быков, Панов и Егор Ялунин — были арестованы в октябре прошлого года. Им предъявили обвинение по ч.4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п.п."а, в ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В начале апреля этого года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила изменил меру пресечения полицейским на домашний арест до 7 июня.