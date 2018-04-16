В омском супермаркете нашли незамерзайку, опасную для жизни
В товаре значительно превышен уровень метанола.
В товаре значительно превышен уровень метанола.
В омском супермаркете «НоваТор» по адресу 70 лет Октября, 12/1 обнаружили стеклоомывающую жидкость, угрожающую жизни и здоровью автомобилистов. Как сообщили в
Специалисты рассказали, что использование такой продукции опасно для жизни. Даже испарения, попадающие в дыхательную систему со стекла автомобиля, могут негативно сказываться на зрении, а также двигательной и нервной системе человека. А при попадании внутрь 5−10 миллилитров жидкости достаточно, чтобы сильно отравиться, 30 миллилитров неизбежно вызовут смерть.
Роспотребнадзор просит омичей, которым не повезло приобрести данные опасные товары, вернуть их назад в супермаркет.