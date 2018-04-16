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14:46 (мск), источник: Om1.ru

В омском супермаркете нашли незамерзайку, опасную для жизни

В товаре значительно превышен уровень метанола.

В омском супермаркете «НоваТор» по адресу 70 лет Октября, 12/1 обнаружили стеклоомывающую жидкость, угрожающую жизни и здоровью автомобилистов. Как сообщили в пресс-службе омского отделения Роспотребнадзора, уровень содержания метанола в незамерзайках «Kristall Off» (-30) и «Трасса М7-Волга» (-30) превышает допустимые нормы в 276−326 раз.

Специалисты рассказали, что использование такой продукции опасно для жизни. Даже испарения, попадающие в дыхательную систему со стекла автомобиля, могут негативно сказываться на зрении, а также двигательной и нервной системе человека. А при попадании внутрь 5−10 миллилитров жидкости достаточно, чтобы сильно отравиться, 30 миллилитров неизбежно вызовут смерть.

Роспотребнадзор просит омичей, которым не повезло приобрести данные опасные товары, вернуть их назад в супермаркет.

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