Житель Тюмени обманул 26 волгоградцев
37-летний житель Тюмени был задержан оперативниками УМВД России по Волгограду совместно с коллегами из уголовного розыска МВД России по
37-летний житель Тюмени был задержан оперативниками УМВД России по Волгограду совместно с коллегами из уголовного розыска МВД России по
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Всего от действий злоумышленника пострадали 26 жителей Волгоградской области. Стражи порядка установили, что все звонки поступали с территории Югры. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, после чего задержали в
В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.