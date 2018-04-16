Житель Тюмени обманул 26 волгоградцев

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина в июне 2017 года освободился из колонии, и зарабатывал на жизнь тем, что звонил пенсионерам из Волгограда и Волгоградской области, сообщал, что задержан за преступление, и просил финансовой помощи. В качестве курьеров для передачи денег он использовал таксистов, которых находил через интернет.