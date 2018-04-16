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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Тюмени обманул 26 волгоградцев

37-летний житель Тюмени был задержан оперативниками УМВД России по Волгограду совместно с коллегами из уголовного розыска МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, мужчина в июне 2017 года освободился из колонии, и зарабатывал на жизнь тем, что звонил пенсионерам из Волгограда и Волгоградской области, сообщал, что задержан за преступление, и просил финансовой помощи. В качестве курьеров для передачи денег он использовал таксистов, которых находил через интернет.

Всего от действий злоумышленника пострадали 26 жителей Волгоградской области. Стражи порядка установили, что все звонки поступали с территории Югры. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, после чего задержали в Ханты-Мансийске.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

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