В Башкирии усилят контроль над работами в канализационных колодцах

Поводом проведения оперативного совещания стал трагичный инцидент, который случился в Уфе в минувшую пятницу, 13 апреля. Тогда на территории одного из столичных ресторанов в канализационном колодце погибли пятеро рабочих заведения. Сейчас в причинах трагедии разбираются сыщики. По одной из версий они могли отравиться неизвестным газом.