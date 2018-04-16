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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии усилят контроль над работами в канализационных колодцах

Поручение дал премьер-министр Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов поручил усилить контроль над работами в канализационных колодцах.

Марданов обсудил вопрос с представителями республиканских министерств, ведомств и структур.

Поводом проведения оперативного совещания стал трагичный инцидент, который случился в Уфе в минувшую пятницу, 13 апреля. Тогда на территории одного из столичных ресторанов в канализационном колодце погибли пятеро рабочих заведения. Сейчас в причинах трагедии разбираются сыщики. По одной из версий они могли отравиться неизвестным газом.

В конце совещания премьер-министр дал поручение муниципальным и государственным органам усилить контроль и профилактику в направлении подобных работ.

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