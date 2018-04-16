Среди пострадавших в ДТП с автобусом на Ямале были вахтовики из Татарстана
Вахтовики из Татарстана пострадали в ДТП с автобусом на трассе «Новый Уренгой — Ямбург», сообщает «Красный север».
Вахтовики из Татарстана пострадали в ДТП с автобусом на трассе «Новый Уренгой — Ямбург», сообщает «Красный север».
Авария произошла 15 апреля примерно в 14.00 около поселка Уренгой Пуровского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Нефаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.
В результате
Отметим, что среди пострадавших были вахтовики из Саратовской области, Башкирии, Татарстана и Тюмени.