Гражданина Узбекистана насмерть сбили на трассе Алматы-Бишкек

Источник: Nur.kz

Сейчас его установили и задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

По данным регионального Департамента, несмотря на то, что водитель сбежал, на месте аварии были найдены фрагменты бампера и фар, по которым криминалисты определили марку машины — Mercedes-Benz Viano.

Подозреваемым оказался житель Жамбылского района. У него дома обнаружен автомобиль с характерными повреждениями.

Мужчину задержали и доставили в полицию, машину же доставили на спецстоянку. Проводится расследование.