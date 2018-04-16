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14:01 (мск), источник: Nur.kz

Гражданина Узбекистана насмерть сбили на трассе Алматы-Бишкек

14 апреля на трассе Алматы — Бишкек был совершен смертельный наезд на 32-летнего гражданина Узбекистана. Водитель с места происшествия скрылся.

Источник: Nur.kz

Сейчас его установили и задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

По данным регионального Департамента, несмотря на то, что водитель сбежал, на месте аварии были найдены фрагменты бампера и фар, по которым криминалисты определили марку машины — Mercedes-Benz Viano.

Подозреваемым оказался житель Жамбылского района. У него дома обнаружен автомобиль с характерными повреждениями.

Мужчину задержали и доставили в полицию, машину же доставили на спецстоянку. Проводится расследование.

Всего, отметили в пресс-службе, с начала 2018 года в Алматинской области совершено 8 смертельных наездов на пешеходов. Все водители скрывались с места ДТП. Семь из них удалось найти.

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