Гражданина Узбекистана насмерть сбили на трассе Алматы-Бишкек
14 апреля на трассе Алматы — Бишкек был совершен смертельный наезд на 32-летнего гражданина Узбекистана. Водитель с места происшествия скрылся.
14 апреля на трассе Алматы — Бишкек был совершен смертельный наезд на 32-летнего гражданина Узбекистана. Водитель с места происшествия скрылся.
Сейчас его установили и задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на
По данным регионального Департамента, несмотря на то, что водитель сбежал, на месте аварии были найдены фрагменты бампера и фар, по которым криминалисты определили марку машины —
Подозреваемым оказался житель Жамбылского района. У него дома обнаружен автомобиль с характерными повреждениями.
Мужчину задержали и доставили в полицию, машину же доставили на спецстоянку. Проводится расследование.
Всего, отметили в