СКР расследует гибель екатеринбургского журналиста

«В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, а также к опросу знакомых погибшего, выясняется точная причина смерти, для чего будет проведено соответствующее исследование. Проверяются несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.