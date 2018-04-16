СКР расследует гибель екатеринбургского журналиста
Не исключен несчастный случай.
Не исключен несчастный случай.
Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели журналиста екатеринбургского РИА «Новый День» Максима Бородина.
«В ходе проверки принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, а также к опросу знакомых погибшего, выясняется точная причина смерти, для чего будет проведено соответствующее исследование. Проверяются несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай», — рассказали «Уралинформбюро» в
12 апреля Бородин выпал с балкона 5 этажа. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Утром 15 апреля журналист скончался в больнице, не приходя в сознание.