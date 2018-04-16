Врачи прокомментировали состояние сбитой поездом девушки в Семее

Источник: Kazinform

В ночь с 13 на 14 апреля в отделение нейрохирургии Университетского госпиталя поступила 20-летняя девушка после получения травматических повреждений, в результате столкновения с движущимся поездом.

«Девушка говорит, что не заметила поезд. Она поступила не в состоянии алкогольного опьянения, после госпитализации были проведены соответствующие анализы и оказана вся необходимая помощь. Диагноз — сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки» — прокомментировал состояние девушки врач нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии Университетского госпиталя ГМУ города Семей Наиль Смаилов.

Также он отметил, что пациентка не нуждалась в оперативном вмешательстве, состояние ее оценивается как удовлетворительное. Угрозы для жизни пациентки нет.