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15:19 (мск), источник: Kazinform

Врачи прокомментировали состояние сбитой поездом девушки в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Врачи прокомментировали состояние девушки, сбитой поездом в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В ночь с 13 на 14 апреля в отделение нейрохирургии Университетского госпиталя поступила 20-летняя девушка после получения травматических повреждений, в результате столкновения с движущимся поездом.

«Девушка говорит, что не заметила поезд. Она поступила не в состоянии алкогольного опьянения, после госпитализации были проведены соответствующие анализы и оказана вся необходимая помощь. Диагноз — сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки» — прокомментировал состояние девушки врач нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии Университетского госпиталя ГМУ города Семей Наиль Смаилов.

Также он отметил, что пациентка не нуждалась в оперативном вмешательстве, состояние ее оценивается как удовлетворительное. Угрозы для жизни пациентки нет.

Напомним, девушка попала под поезд. Несчастный случай произошел в центре города, около гостиницы Rich.

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