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14:38 (мск), источник: Sputnik

В кафе в Новосибирске гастарбайтеры устроили поножовщину

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В чайхане в Новосибирске мигрант напал с ножом на другого иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Источник: Sputnik

Инцидент произошел в кафе Новосибирска 15 апреля. В полицию поступило сообщение о поножовщине в чайхане на улице Малыгина.

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Один из посетителей ударил другого ножом в бедро, после того как между ними вспыхнул конфликт. При этом, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия медиков, 30-летний мужчина скончался от полученных ран по дороге в больницу.

Правоохранителям удалось арестовать подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек.

Было установлено, что и задержанный, и его жертва являются выходцами из стран ближнего зарубежья.

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