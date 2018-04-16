В кафе в Новосибирске гастарбайтеры устроили поножовщину

Источник: Sputnik

Инцидент произошел в кафе Новосибирска 15 апреля. В полицию поступило сообщение о поножовщине в чайхане на улице Малыгина.

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Один из посетителей ударил другого ножом в бедро, после того как между ними вспыхнул конфликт. При этом, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на все усилия медиков, 30-летний мужчина скончался от полученных ран по дороге в больницу.

Правоохранителям удалось арестовать подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек.