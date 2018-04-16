В кафе в Новосибирске гастарбайтеры устроили поножовщину
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В чайхане в Новосибирске мигрант напал с ножом на другого иностранца, сообщает
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В чайхане в Новосибирске мигрант напал с ножом на другого иностранца, сообщает
Инцидент произошел в кафе Новосибирска 15 апреля. В полицию поступило сообщение о поножовщине в чайхане на улице Малыгина.
Один из посетителей ударил другого ножом в бедро, после того как между ними вспыхнул конфликт. При этом, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на все усилия медиков, 30-летний мужчина скончался от полученных ран по дороге в больницу.
Правоохранителям удалось арестовать подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек.
Было установлено, что и задержанный, и его жертва являются выходцами из стран ближнего зарубежья.