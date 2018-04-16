Жертв мошенника, представлявшегося юристом, ищут в Челябинске

50-летнего мужчину задержали в больнице, где он находился на лечении, после того, как его сожительнице одна за другой позвонили пять женщин, у которых были похищены деньги. Одна из жертв рассказала, что познакомилась с подозреваемым в соцсети, и он под предлогом помощи в оформлении документов на банкротство взял у неё 400 тысяч рублей, которые не вернул. При содействии сожительницы мужчины женщины встретились и вместе написали заявление в полицию. У правоохранителей также имеется заявление от мужчины, у которого под предлогом оформления документов для получения гражданства были похищены 23 тысячи рублей.