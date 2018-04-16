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16:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жертв мошенника, представлявшегося юристом, ищут в Челябинске

Мужчину подозревают в хищении около миллиона рублей.

Полицейские в Челябинске разыскивают жертв мошенника, который похищал деньги горожан под предлогом оказания юридических услуг, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

50-летнего мужчину задержали в больнице, где он находился на лечении, после того, как его сожительнице одна за другой позвонили пять женщин, у которых были похищены деньги. Одна из жертв рассказала, что познакомилась с подозреваемым в соцсети, и он под предлогом помощи в оформлении документов на банкротство взял у неё 400 тысяч рублей, которые не вернул. При содействии сожительницы мужчины женщины встретились и вместе написали заявление в полицию. У правоохранителей также имеется заявление от мужчины, у которого под предлогом оформления документов для получения гражданства были похищены 23 тысячи рублей.

«Все потерпевшие, в том числе обратившийся ранее в 2017 году мужчина, аналогично описали внешность предполагаемого подозреваемого, при этом пояснили, что злоумышленник представлялся именами Мурад или Махмуд. Всего в результате преступных действий злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием граждан похитил денежные средства и имущество на общую сумму около одного миллиона рублей. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Полицейские предполагают, что жертв могло быть больше. Тех, кто пострадал от действий мошенника, просят сообщить об этом по телефону службы «02», а также в дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский» по телефонам 8 (351)772−86−67, 773−14−14.

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