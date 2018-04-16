Пассажирский поезд сбил насмерть подростка в Ростовской области

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР, инцидент произошел 15 апреля около 22.00 на перегоне Александровка — Кизитиринка в черте хутора Большой Лог.

По версии следствия, пассажирский поезд № 36 «Санкт-Петербург — Адлер» сбил 17-летнего подростка, который, по словам машиниста, шел по железнодорожным путям.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту гибели подростка проводится доследственная проверка.