В тоннеле под Симферополем столкнулись три машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в тоннеле столкнулись три попутно следовавших легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в тоннеле столкнулись три попутно следовавших легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
По их информации, в результате происшествия две полосы оказались перекрыты. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
ДТП в тоннеле спровоцировало серьезную пробку — автомобилисты рассказывают о затруднении движения и минимальной скорости проезда проблемного участка.