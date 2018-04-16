Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Финляндия прокомментировала реакцию РФ на ракетный удар в Сирии
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз
Падение курса: эксперты дали ценный совет россиянам
Боярская и Меньшова побывали на вручении театральной премии
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:45 (мск), источник: РИА Крым

В тоннеле под Симферополем столкнулись три машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. На въезде в Симферополь в тоннеле столкнулись три попутно следовавших легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Источник: РИА "Новости"

По их информации, в результате происшествия две полосы оказались перекрыты. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

ДТП в тоннеле спровоцировало серьезную пробку — автомобилисты рассказывают о затруднении движения и минимальной скорости проезда проблемного участка.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
США обвинили Россию в сокрытии следов химатаки в Восточной Гуте
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Названы страны с идеальными пляжами
Дали прикурить: подорожают ли сигареты из-за санкций
Кровать была не всегда: на чем спали наши предки
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь