Подполковник полиции «крышевал» незаконную регистрацию иммигрантов

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, подполковник полиции имел приятеля, который незаконно регистрировал иностранных граждан. Старший участковый уполномоченный также осуществлял общее покровительство данной деятельности. В частности, предупреждал о рейдах, направленных на выявление иностранцев, нарушителей требования миграционного законодательства РФ. Другими словами, «крышевал» незаконный бизнес.