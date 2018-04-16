Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Финляндия прокомментировала реакцию РФ на ракетный удар в Сирии
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вкус детства: любимые сладости 90-х
Стало известно об иностранных предприятиях, загрязняющих Байкал
Боярская и Меньшова побывали на вручении театральной премии
Ваш адрес изменятПосле дома и улицы в нем будет планета
В Сети появилась видеозапись перехвата ракеты «Томагавк» в Сирии
Суд изменил приговор Улюкаеву
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» во 2-м матче 1/8 финала КС
«Бока Хуниорс» хочет подписать Буффона
Дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
Бейонсе сменила несколько ярких образов на фестивале Coachella
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:46 (мск), источник: РИАЦ

Подполковник полиции «крышевал» незаконную регистрацию иммигрантов

Старший участковый уполномоченный полиции в Городищенском районе подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, подполковник полиции имел приятеля, который незаконно регистрировал иностранных граждан. Старший участковый уполномоченный также осуществлял общее покровительство данной деятельности. В частности, предупреждал о рейдах, направленных на выявление иностранцев, нарушителей требования миграционного законодательства РФ. Другими словами, «крышевал» незаконный бизнес.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Все новости региона
Волгоградская область на информатизацию здравоохранения получит 69 миллионов рублей
США обвинили Россию в сокрытии следов химатаки в Восточной Гуте
Центробанк снял ограничение на повышение ключевой ставки
Союзмолоко рассказало о последствиях запрета сухого молока
Футбольный клуб вернет деньги свидетелям его разгрома
Названы страны с идеальными пляжами
Дали прикурить: подорожают ли сигареты из-за санкций
Кровать была не всегда: на чем спали наши предки
Спорт
«Локомотив» идет вперед, «Спартак» и ЦСКА теряют очки на выезде «Локомотив» в субботу не оставил шансов «Динамо», обыграв соперника с разгромным счетом 4:0 и прервав беспроигрышную серию «бело-голубых», состоявшую из шести матчей
Авто
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность С 28 апреля 2018 года на российских дорогах появится новая разметка — так называемая «вафельница». А это значит, что водителям нужно готовиться к очередным штрафам
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии Первую церемонию вручения премии «Золотая арка» посетили звезды российского кинематографа
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
Долой все лишнее: звезды, которых мы скоро увидим на пляжах топлес Западные звезды не стесняются демонстрировать свою естественность, поэтому часто не красятся, а некоторые и вовсе отказываются верхней части купальника, если идут на пляж
Дети
70-летний Владимир Стеклов стал отцом в третий раз Арине сейчас чуть больше двух месяцев
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь