Подполковник полиции «крышевал» незаконную регистрацию иммигрантов

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, подполковник полиции имел приятеля, который незаконно регистрировал иностранных граждан. Старший участковый уполномоченный также осуществлял общее покровительство данной деятельности. В частности, предупреждал о рейдах, направленных на выявление иностранцев, нарушителей требования миграционного законодательства РФ. Другими словами, «крышевал» незаконный бизнес.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в подозреваемый не признал. Расследование уголовного дела продолжается.