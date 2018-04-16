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15:57 (мск), источник: АиФ Калининград

В Беларуси задержали калининградца с 36 кг гашиша

Наркоборцы задержали в Белоруссии калининградца, перевозившего 36 килограммов гашиша в бензобаке своего автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе МВД республики.

Наркотик марокканского происхождения учуяли служебные собаки. После тщательной проверки иномарки был обнаружен тайник, откуда извлекли десятки прессованного гашиша.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (“Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению», — сообщили в МВД.

Однако сам задержанный уверяет, что машину приобрел всего неделю назад в Москве, а в Минск приехал… поменять резину.

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