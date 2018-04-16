В Беларуси задержали калининградца с 36 кг гашиша

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (“Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов”). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению», — сообщили в МВД.

Однако сам задержанный уверяет, что машину приобрел всего неделю назад в Москве, а в Минск приехал… поменять резину.