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15:00 (мск), источник: Sputnik.md

Пожары по всей Молдове, горят десятки гектаров сухой травы

«Весенние» пожары продолжаются, только за одни сутки ликвидировано больше полутора десятков очагов возгораний.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. За последние сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся травы и деревьев. Большинство пожаров произошло во Флорештском, Кагульском, Сынжерейском, Страшенском, Каларашском районах и в Кишиневе.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД, в одном только селе Деренеу Каларашского района было охвачено огнем более 10 гектаров сухой травы. Примерно такой же площадью оказался пожар и в селе Фэгурень Страшенского района.

В Кишиневе пожарные расчеты выезжали по тревоге на улицы Албишоара, Алеко Руссо и Марии Драган.

В целом по всей Молдове за минувшие сутки горели около 30 гектаров травы и мусора, а с начала года — более чем 630 гектаров.

В связи с этим пожарные напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, а в случае пожара звонить по номеру службы экстренной помощи 112.

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