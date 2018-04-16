Пожары по всей Молдове, горят десятки гектаров сухой травы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. За последние сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся травы и деревьев. Большинство пожаров произошло во Флорештском, Кагульском, Сынжерейском, Страшенском, Каларашском районах и в Кишиневе.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД, в одном только селе Деренеу Каларашского района было охвачено огнем более 10 гектаров сухой травы. Примерно такой же площадью оказался пожар и в селе Фэгурень Страшенского района.

В Кишиневе пожарные расчеты выезжали по тревоге на улицы Албишоара, Алеко Руссо и Марии Драган.

В целом по всей Молдове за минувшие сутки горели около 30 гектаров травы и мусора, а с начала года — более чем 630 гектаров.