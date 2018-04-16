Пожары по всей Молдове, горят десятки гектаров сухой травы
«Весенние» пожары продолжаются, только за одни сутки ликвидировано больше полутора десятков очагов возгораний.
«Весенние» пожары продолжаются, только за одни сутки ликвидировано больше полутора десятков очагов возгораний.
КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. За последние сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение загоревшейся травы и деревьев. Большинство пожаров произошло во Флорештском, Кагульском, Сынжерейском, Страшенском, Каларашском районах и в Кишиневе.
Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД, в одном только селе Деренеу Каларашского района было охвачено огнем более 10 гектаров сухой травы. Примерно такой же площадью оказался пожар и в селе Фэгурень Страшенского района.
В Кишиневе пожарные расчеты выезжали по тревоге на улицы Албишоара, Алеко Руссо и Марии Драган.
В связи с этим пожарные напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, а в случае пожара звонить по номеру службы экстренной помощи 112.