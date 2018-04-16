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19:27 (мск), источник: Publika.md

Жителя Молдовы задержали на автомобиле, который он угнал в Литве

Гражданина Молдовы остановили на КПП в Скуленах на угнанной машине. По поданным пограничников, автомобиль угнали в Литве в начале апреля.

Источник: Publika.md

Водитель заявил, что машина принадлежит фирме, на которую он работает. Ведётся следствие.

Другого нашего соотечественника остановили на КПП Албица, он пытался въехать в страну по фальшивым документам.

Мужчина заявил, что недавно устроился на работу, а документы ему выслали по электронной почте.

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