Жителя Молдовы задержали на автомобиле, который он угнал в Литве
Гражданина Молдовы остановили на КПП в Скуленах на угнанной машине. По поданным пограничников, автомобиль угнали в Литве в начале апреля.
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Гражданина Молдовы остановили на КПП в Скуленах на угнанной машине. По поданным пограничников, автомобиль угнали в Литве в начале апреля.
Водитель заявил, что машина принадлежит фирме, на которую он работает. Ведётся следствие.
Другого нашего соотечественника остановили на КПП Албица, он пытался въехать в страну по фальшивым документам.
Мужчина заявил, что недавно устроился на работу, а документы ему выслали по электронной почте.