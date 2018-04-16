Пьяный челябинец провоцировал на драку сотрудника ДПС
В Челябинске сотрудники полиции задержали провокатора.
В Челябинске сотрудники полиции задержали провокатора.
Пьяный мужчина инициировал конфликтную ситуацию с инспектором ДПС и ударил его, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Около челябинского ночного клуба молодой человек, подойдя к инспекторам ДПС, осуществлявшим надзор за дорожной ситуацией, нанес удар одному из сотрудников.
«Установлено, что данный гражданин находился в нетрезвом состоянии и благодаря выдержке и грамотным действиям сотрудников ДПС, предотвращена попытка управления автотранспортным средством в нетрезвом виде, что позволило избежать последствий такого вождения», — сообщили в ведомстве.
Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».