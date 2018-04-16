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16:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пьяный челябинец провоцировал на драку сотрудника ДПС

В Челябинске сотрудники полиции задержали провокатора.

Пьяный мужчина инициировал конфликтную ситуацию с инспектором ДПС и ударил его, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Около челябинского ночного клуба молодой человек, подойдя к инспекторам ДПС, осуществлявшим надзор за дорожной ситуацией, нанес удар одному из сотрудников.

«Установлено, что данный гражданин находился в нетрезвом состоянии и благодаря выдержке и грамотным действиям сотрудников ДПС, предотвращена попытка управления автотранспортным средством в нетрезвом виде, что позволило избежать последствий такого вождения», — сообщили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

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