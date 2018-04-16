В Уфе адвокат лишился бизнеса и будет два месяца убирать улицы

Как сообщили в районной прокуратуре, в 2015 году обвиняемый — юрист и директор строительной фирмы, обратился в суд с требованием признать недействительным решение общего собрания организации в связи с подделкой его подписи. Документ касался смены руководителя и изменении долей собственности. В арбитраже прошли две экспертизы, и обе подтвердили подлинность подписи. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы. Следствие пришло к выводу, что заявитель совершил ложный донос на своих компаньонов в фальсификации ЕГРЮЛ. В итоге адвокат и бизнесмен приговорен к 360 часам обязательных работ, которые он, скорее всего, проведет на уборке общественных территорий.