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15:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе адвокат лишился бизнеса и будет два месяца убирать улицы

УФА, 16 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе Советский райсуд города признал виновным в ложном доносе члена республиканской коллегии адвокатов.

Как сообщили в районной прокуратуре, в 2015 году обвиняемый — юрист и директор строительной фирмы, обратился в суд с требованием признать недействительным решение общего собрания организации в связи с подделкой его подписи. Документ касался смены руководителя и изменении долей собственности. В арбитраже прошли две экспертизы, и обе подтвердили подлинность подписи. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы. Следствие пришло к выводу, что заявитель совершил ложный донос на своих компаньонов в фальсификации ЕГРЮЛ. В итоге адвокат и бизнесмен приговорен к 360 часам обязательных работ, которые он, скорее всего, проведет на уборке общественных территорий.

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