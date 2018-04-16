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15:53 (мск), источник: Volga News

Лучший участковый региона, пойманный на взятке, получил условный срок

В Нефтегорском районном суде вынесли приговор бывшему полицейскому Александру Вельматкину.

В 2016 г. его называли лучшим участковым Самарской области, а в 2017 г. задержали с поличным при получении 50 тыс. руб. от предпринимателя.

Напомним, Александр Вельматкин служил участковым в с. Утевка Нефтегорского района и, благодаря хорошим показателям по службе, два года подряд выдвигался на конкурс «Народный участковый» — в 2016 и 2017 годах. Поехать на финал конкурса в Москву в 2017 г. ему не удалось — задержание полицейского произошло за пару дней до его предполагаемого отъезда.

В основу дела легла проверка магазина ООО «Светлана » в с. Дмитриевка. По версии следствия, 23 октября 2017 г. участковый явился туда без всяких законных оснований, осмотрел торговый зал и склад, потребовал у хозяев учредительные и правоустаналивающие документы, после чего намекнул, что его проверка повлечет за проблемы для бизнеса, если только ему не заплатят за лояльность. Передача денег состоялась 15 ноября в машине Вельматкина, после чего полицейский был задержан.
После этого в отношении стража порядка возбудили уголовное дело и уволили его по дискредитирующим обстоятельствам.

Интересно, что действия Вельматкина в итоге квалифицировали не как взяточничество, а по статьям «Покушение на мошенничество» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Уже в феврале 2018 г. уголовное дело передали на рассмотрение в суд, где Александр Вельматкин полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Так и сделали: всего за пару заседаний все решилось, экс-участковый вновь заявил о полном признании вины, а гособвинение в ответ не стало настаивать на его реальном заключении, предложив ограничиться условным сроком, штрафом и запретом занимать определенные должности.

Как сообщили в пресс-службе Нефтегорского районного суда, Александр Вельматкин в итоге признан виновным по обеим статьям и приговорен к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком один год. Также его обязали выплатить штраф 10 тыс. руб. и запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах, государственных органах и органах местного самоуправления.

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